Finlandia y España tienen la cesantía más alta de la OCDE

Finlandia, con 10,7%; y España, con 10,3%, son los países que a abril pasado anotaron la mayor tasa de cesantía entre los países de la OCDE, luego de que Grecia bajara la suya en nueve décimas, hasta 9,5%; en un listado que ubica a Chile con 9,1%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explicó que para el conjunto del grupo el desempleo se mantuvo estable en abril en un promedio de 5%, un nivel en torno al que se ha mantenido casi sin cambios desde febrero de 2022.

La cesantía subió en Finlandia dos décimas en abril, pero ha aumentado fuertemente en los últimos años (cuatro puntos porcentuales desde febrero de 2020), mientras en España se mantuvo sin cambios en abril y ha disminuido sustancialmente en los últimos años (3,3 puntos porcentuales desde febrero de 2020).

No obstante, España sigue lejos del 7,9% de mayo de 2007, que fue su mínimo desde el comienzo de la serie histórica en 2001. En el conjunto de la OCDE, el mínimo de la serie fue del 4,8 % en junio de 2023.

En abril el desempleo disminuyó en seis países miembros, progresó en otros seis, mientras que se quedó sin cambios en los otros 21 para los que hay datos disponibles.

Entre las caídas más significativas ese mes estuvo la de México, de dos décimas al 2,6%, ya que es uno de los cuatro Estados de la organización que tenía una tasa inferior al 3%, al igual que Corea del Sur (2,8%), Israel (2,9%) y Japón (2,5%). En Italia, el descenso fue de una décima al 5,1%, que es el mínimo para este país de su serie histórica.

Colombia fue uno de los que registraron ascensos en abril, en concreto dos décimas al 8,8%, la cuarta tasa más elevada después de Finlandia, España, Grecia y Chile.