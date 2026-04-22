Competidora costarricense de Bachelet apuesta por que la ONU ejerza "un papel constructivo" en Irán

La candidata a secretaria general de la ONU y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, apostó este miércoles por que la ONU ejerza "un papel constructivo" en la búsqueda de la paz en la guerra en Irán.

"Creo que la ONU podría desempeñar un papel constructivo junto con los demás mediadores y actores (en la guerra en Irán) no para competir, sino para apoyar una solución pacífica al conflicto", apuntó la economista en una rueda de prensa en la sede de la organización en Nueva York.

"Si no se hace, me preocupa mucho la salud de la economía y la estabilidad de muchos países", agregó en la conferencia, en la que estuvo acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Grynspan se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado en medio del conflicto en la región, y afirmó que se sabía "desde el principio lo que iba a pasar".

"Sabíamos que muchos de los países, en especial los más vulnerables, iban a sufrir. Y aún no hemos visto todo el impacto que causará incluso en aquellas personas alejadas del comercio en Ormuz", aseguró.

Grynspan participó hoy en uno de los diálogos interactivos a los que se están sometiendo estos días todos los candidatos a suceder a António Guterres como el máximo jefe de la organización.

En la rueda de prensa posterior, reiteró que, de ser elegida para el cargo, colaborará con todos los miembros del Consejo de Seguridad, criticado en los últimos años por la falta de representación de numerosos países y el poder de veto de sus miembros permanentes.

"Consideraría incluso acudir a las consultas formales que normalmente se delegan en el secretario general adjunto o algún representante del secretario general, porque creo que esa relación hay que construirla desde el principio", apostilló.

Hija de padres polacos que emigraron a Costa Rica tras la Segunda Guerra Mundial, Grynspan también insistió en la importancia de la paz, que ha "aprendido de Costa Rica".

"Mi propia historia trata sobre la paz que mis padres encontraron cuando emigraron a Costa Rica y que permitió que mi familia fuera lo que es hoy", subrayó.

Grynspan compite para ocupar el cargo de secretaria general con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Está previsto que a finales de julio los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.