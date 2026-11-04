Ante el malestar y desconfianza entre la población chilena evidenciado en la última Encuesta Bicentenario de la UC, la investigadora participante del estudio Kathya Araujo advirtió en Cooperativa que el Gobierno del Presidente Kast cometió "un error muy grande" al instalar la narrativa de un país en crisis al momento de asumir el poder.

Por un lado, la experta planteó en Lo que Queda del Día que "hay un proceso largo en que ha aumentado el grado de desencanto de las personas, porque han sentido que hay muchas promesas incumplidas", pero que esto se mezcló luego con el discurso del Ejecutivo al comienzo del mandato.

"Construyó una realidad muy negra, muy oscura, y en eso hubo un error muy grande, y es contingente, pero se monta en este camino de desencanto, porque las personas necesitan cambios, están muy agobiadas, y depositan esperanzas en los actores políticos, pero son decepcionadas posteriormente", explicó la socióloga.

Este "relato muy negro y oscuro" impulsado por el Gobierno se suma a otras amenazas que ya generan inestabilidad en las vidas de las personas, como el cambio climático, la falta de seguridad laboral y el complejo acceso a la salud. Según la académica de la Usach, estos factores en su conjunto "han tenido un impacto bastante grande en el país".

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