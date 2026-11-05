El Desierto Florido inició su camino institucional para convertirse en Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara una resolución que solicita al Presidente de la República formalizar la candidatura de este fenómeno que abarca más de 57.000 hectáreas en el norte de Chile.

La propuesta busca garantizar herramientas jurídicas y financieras de protección permanente para uno de los espectáculos biológicos más impresionantes del planeta, el cual este año extendió su presencia hacia zonas inusuales como Paposo y Taltal en la Región de Antofagasta debido a intensas precipitaciones en el norte del país.

En entrevista con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Rosa Scherson, académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, explicó que tras la resolución parlamentaria, "el Gobierno tiene 30 días para responder a la petición, y luego tienen que incluir el lugar en la Lista Indicativa, que es como una presentación hacia la Unesco, (en la que se indica) que nosotros queremos declarar estos lugares Patrimonio de la Humanidad".

"Todavía falta esa parte, y luego tiene que pasar un año en esta Lista Indicativa para preparar, mientras tanto, un expediente de postulación. Se tiene que definir bien los límites, cómo lo vamos a cuidar, cómo vamos a involucrar a la comunidad, la justificación, el plan de manejo, etcétera. Luego existe un involucramiento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene que visitar el sitio. Entonces esto es un proceso de unos años", anticipó la experta.

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