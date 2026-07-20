Dictadura norcoreana seguirá apoyando "la lucha sagrada" de Putin

La ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, aseguró en Moscú que su país -regido por una dictadura familiar- seguirá apoyando la "lucha sagrada" de Rusia y du líder, Vladimir Putin, para la defensa de su soberanía e integridad territorial.

"Nuestra postura no cambia: la operación militar especial de Rusia es una lucha santa para abordar las causas profundas de la crisis en Ucrania, así como para defender la soberanía e integridad territorial del país", dijo la diplomática durante una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Agregó que Pionyang seguirá apoyando activamente "la actual posición política de Rusia a nivel internacional como socio estratégico y aliado" de Moscú.

La jefa de la diplomacia norcoreana aseguró que la reunión que mantuvo con Putin, presidente de la república autárquica, confirma que las relaciones entre ambos países, que han firmado un Tratado de Asociación Estratégica Integral, continuarán desarrollándose.

"A medida que nuestros países fortalecen sus relaciones de alianza, se intensifica el intercambio de delegaciones y contactos en diversos ámbitos, como la economía, la ciencia, la educación, la sanidad, el deporte, etc.", señaló la ministra.

Lavrov, por su parte, agradeció la ayuda de las tropas norcoreanas para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk hace más de un año.

"Nuestro pueblo jamás olvidará el heroísmo sin igual, el valor excepcional y el sacrificio de los soldados coreanos, que demostraron luchando junto a nosotros en la misma trinchera contra un enemigo común", dijo el ministro ruso.