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Tópicos: Mundo | Península de Corea | Corea del Sur

Normativa contra las "noticias falsas" entró en vigencia en Corea del Sur

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La legislación abre la puerta a que los medios con más de 100 mil suscriptores puedan recibir multas por divulgar información ficticia o adulterada.

La prensa extranjera en Seúl alertó de su posible impacto en la libertad de expresión, así como el trabajo de los periodistas.

Normativa contra las
 Yonhap (archivo)

Los medios deberán tomar medidas para retirar la información falsa y tendrán que hacer públicos dichos casos.

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Una nueva normativa contra la difusión de "noticias falsas" entró en vigencia este martes en Corea del Sur, donde la prensa extranjera alertó de su posible impacto en la libertad de expresión.

"Nos preocupa el potencial impacto (de la normativa) en la libertad de expresión, el libre flujo de información y el trabajo de los periodistas y las organizaciones periodísticas", dijo en un comunicado el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl (SFCC).

La medida, una enmienda a la Ley de Promoción de la Utilización de Redes de Información, Comunicaciones y Protección, abre la puerta a que los medios de comunicación con más de 100.000 suscriptores puedan recibir multas por la distribución de información falsa, detalla la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Las empresas deberán tomar medidas para retirar la información señalada y tendrán que hacer públicos dichos casos.

En su mensaje, el Club de Corresponsales destacó que las leyes "suelen durar más que los gobiernos que las aprueban", y pidió que el debate público de la nueva normativa se expanda a medida que se implementa la enmienda.

La norma define como información falsa aquella en la que "todo o parte" del contenido es falso o que ha sido alterado para que los consumidores crean que es cierto, según Yonhap.

La Comisión de Comunicaciones de Corea del Sur pondrá además en marcha un "centro de transparencia" para fomentar la cooperación entre las organizaciones de verificación de datos y las plataformas, y apuntó a los estándares de verificación de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN) como modelo para estos casos.

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