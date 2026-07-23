La pérdida de memoria reciente y la dificultad para concentrarse son preocupaciones cada vez más frecuentes en la población.

A propósito de la conmemoración del Día Mundial del Cerebro, la doctora Dominique Lister, especialista del Centro de Neurociencias de la Clínica Universidad de Los Andes, explicó este jueves en Cooperativa las diferencias entre los olvidos cotidianos producto del estrés y aquellos síntomas que exigen una evaluación médica oportuna.

“¿Cuándo es importante y necesario absolutamente consultar? Cuando estos olvidos me están afectando mi vida diaria, me afecta mi forma de, por ejemplo, trabajar, me pierdo, se me olvidan en el fondo cosas muy importantes o se me olvidan en el fondo quiénes son personas. Esos son puntos de alarma que me dicen que tengo que ir a consultar de forma precoz", alertó la experta en entrevista con Una Nueva Mañana.

Muchas veces las fallas en la memoria no obedecen a patologías degenerativas iniciales como el Alzheimer, sino a trastornos en la calidad del descanso. Un sueño inadecuado interrumpe la consolidación de la memoria y disminuye el rendimiento cognitivo durante la jornada.

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