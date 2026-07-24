Con cacerolas y silbatos en mano, residentes del sector Quebrada del Sauce, en la comuna de Coquimbo, se manifestaron este viernes para visibilizar la crítica situación en la que se encuentran tras el catastrófico temporal.

La comunidad denunció estar completamente aislada debido a un socavón que cortó la conectividad vehicular, además de no contar con acceso a agua potable.

En paralelo, la empresa sanitaria Aguas del Valle informó sobre la recuperación paulatina del suministro en la conurbación La Serena-Coquimbo.

Su gerente general, José Luis Murillo, detalló que alcanzaron un 60% de reposición en la zona y proyectan avanzar al 70% en las próximas horas, en medio de un escenario operativo que calificó como "endeble".

Escucha los detalles en el informe del corresponsal Carlos Ruiz.

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