Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), conversó con Cooperativa sobre el balotaje presidencial que se vivirá este domingo en Perú, y advirtió que los electores tienen "poco entusiasmo y una sensación de frustración y tristeza", ya que, en su mayoría, no se sienten "convocados" por ninguno de los candidatos, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

"Estamos en un escenario muy parecido al 2021 y a la anterior elección también. Lo que ha ocurrido en las últimas tres elecciones es que finalmente los candidatos que ganan son personas que en la primera vuelta tenían muy poco apoyo. Keiko sacó 17 puntos en primera vuelta y Sánchez solo 12%. Al final lo que ocurre en la segunda vuelta es que gana el candidato que tiene menos rechazo, porque lo que moviliza a los electores es un sentimiento más bien 'anti' el otro candidato", analizó.

"Hasta ahora en Perú el antifujimorismo había sido lo más fuerte y había sido lo que se estaba imponiendo y le daba, por lo tanto, el triunfo a cualquier candidato que no fuera Fujimori. Eso se ha venido debilitado; sigue siendo fuerte, pero es probable que hoy día exista una posibilidad que finalmente Keiko pudiera ganar", explicó la exministra de Justicia.

Por ello, aseveró que lo determinante es que el voto es obligatorio y con un alto nivel de participación, sin embargo, "una encuesta que apareció ayer respecto de los sentimientos que predominan hoy día en la sociedad peruana, reconoce que hay poco entusiasmo respecto a los dos candidatos y lo que prima es una sensación de frustración y de tristeza respecto del momento en que está el país, porque las personas no se sienten necesariamente convocadas por ninguno de los dos proyectos".

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