Perú: Ventaja de Fujimori es de apenas 0,6% con el 93% de los votos escrutados

A medida que se completa el conteo de votos en la elección presidencial de Perú, la ventaja que mantiene la candidata de derecha, Keiko Fujimori, disminuye ante la arremetida en las urnas del postulante de izquierda, Roberto Sánchez.

De acuerdo con los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), esta mañana ya el conteo alcanzaba casi en 93% de los sufragios, con el 50,3% para Fujimori y el 49,7% para Sánchez.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,6%, equivalente a alrededor de 70 mil votos de un total de 27 millones de personas con derecho a voto.

En este estrecho escenario, dos empresas encuestadoras proyectan como ganador a Sánchez de medio punto gracias a los votos andinas y rurales. Y esta poca diferencia podría tener como consecuencia una lenta entrega de los resultados generales.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 12 de abril, los resultados definitivos, que confirmaron la disputa de Fujimori y Sánchez en segunda vuelta, no se anunciaron hasta el 17 de mayo. La líder de Fuerza Popular obtuvo entonces el 17% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por Perú se quedó en segundo lugar con el 12%.