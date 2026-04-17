Youtuber peruano arriesga cárcel por insultos racistas contra votantes de izquierda

La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el creador de contenidos Christopher Puente -apodado "Cristorata"- por el delito de discriminación en agravio de la población indígena.

El streamer realizó varios comentarios de connotación racista durante una transmisión en vivo -en redes sociales- sobre los resultados electorales, tras conocerse que el candidato izquierdista Roberto Sánchez tiene opciones de disputar la segunda vuelta presidencial.

Puente dijo no entender a los pobladores de regiones andinas que son la base de apoyo de Sánchez, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro".

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva, antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez gane "te va a construir tu casa".

"Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

El Ministerio Público ordenó ahora que se tome declaración y practique una evaluación psicológica al investigado, que tiene varios millones de seguidores y arriesga hasta tres años de cárcel si es condenado por actos de "discriminación racial", conforme al Código Penal peruano.

Ante la polémica, "Cristorata" reaccionó publicando un mensaje en el que admitió que el martes dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana", y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

Durante la actual campaña electoral, Puente fue vinculado por algunos medios locales con la candidatura presidencial del empresario y exgobernador regional César Acuña, a quien hizo varias entrevistas, aunque él negó haber recibido dinero por sus posibles colaboraciones.

Tras los comicios generales del pasado domingo y lunes, Acuña recibe el 1,13 por ciento de la votación, cuando se ha llegado al 92 por ciento del cómputo oficial, que otorga el primer lugar a la derechista Keiko Fujimori, con el 17,04 por ciento, y el segundo al izquierdista Sánchez, con 11,97.