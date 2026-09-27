Fujimori ensalzó alianza con el FBI tras unirse al "Escudo de las Américas"

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, resaltó este domingo la incorporación de su país al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el trabajo que ya realizan las autoridades peruanas con el FBI para enfrentar a la criminalidad.

Durante una visita a la región norteña de Lambayeque, la gobernante sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales "que operan sin respetar fronteras".

En ese sentido, destacó que Perú "hoy es parte del Escudo de las Américas", y que para enfrentar a la criminalidad organizada es importante "darle el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea, que ponen el pecho y su vida por nosotros".

"La criminalidad organizada no respeta fronteras y para eso estamos trabajando también con el FBI, y ha sido tan importante esta entrada al Escudo de los Américas, ya hemos visto que están apareciendo los resultados", sostuvo.

Fujimori agregó que su gobierno continuará con las acciones frente a la criminalidad mientras espera que el Poder Legislativo otorgue las facultades solicitadas por el Ejecutivo para endurecer las penas y actuar con mayor fuerza frente a las bandas, según dijo.

"Estamos esperando facultades de parte del Congreso. Estamos demostrando paciencia, porque llevan semanas. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan", remarcó.

Fujimori confirmó el pasado 10 de septiembre que su país iba a formar parte del Escudo de las Américas, tras un encuentro que sostuvo en el Palacio de Gobierno de Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El pasado martes, la gobernante reafirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que su Gobierno tiene como prioridad la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional y que su unión al Escudo de las Américas es una muestra de su "decidido compromiso de trabajar" con los países de la región para enfrentar este tema.

El viernes se informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a nueve ciudadanos ecuatorianos, presuntamente integrantes de la organización criminal Los Tiguerones Trux, en un distrito costero de la provincia norteña de Trujillo, en una operación que contó con la colaboración del FBI.

Al respecto, la embajada de Estados Unidos en Perú indicó en sus redes sociales que la PNP y el FBI están "actuando juntos", mientras que el embajador estadounidense, Bernie Navarro, señaló que "esto es el Escudo de las Américas".