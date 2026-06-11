Segunda noche de "vandalismo racista" en Irlanda del Norte dejó a 12 policías heridos

Doce policías resultaron heridos y otras 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte después de que un ciudadano sudanés acuchillara el lunes a un hombre en Belfast, informó este jueves el ministro británico de la provincia, el laborista Hilary Benn.

El ministro admitió estar satisfecho de que anoche se registraran menos disturbios que el martes por la noche debido a la violencia racista que estalló tras el apuñalamiento del lunes.

Al ser preguntado por la cadena Sky si se trata de disturbios racistas más que de una protesta, Benn contestó que "si se ataca a la gente por el color de su piel, ¿de qué otra forma se les puede describir? Eso es vandalismo racista, no cabe duda".

El transporte público y varios centros escolares han tenido que suspender sus actividades por precaución ante la inseguridad. (FOTO: EFE)

Antes la vice primera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, dijo que la violencia dejó a la comunidad de la provincia "consternada y horrorizada", después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y cócteles molotov contra la policía.

Nueva noche de disturbios

La provincia vivió una segunda noche de disturbios en protesta -instigada por grupos de extrema derecha a través de las redes sociales- por el apuñalamiento el lunes en Belfast de un hombre por parte de un ciudadano sudanés, que ya fue acusado y permanece detenido.

La policía antidisturbios se vio obligada anoche a utilizar cañones de agua en Glengormley, a unos 13 kilómetros al noroeste de Belfast, para contener a los alborotadores, que lanzaron de forma continua todo tipo de objetos contra las fuerzas del orden, mientras que fue incendiado un vehículo del Departamento de Infraestructura.

Los jóvenes violentos, casi todos vestidos de negro y con el rostro tapado para no ser identificados, también incendiaron algunos contenedores de basura en la capital norirlandesa.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte desplegó anoche más agentes, pero los disturbios no fueron tan intensos como la noche anterior, cuando numerosos jóvenes incendiaron coches y viviendas que albergaban inmigrantes. Muchos de estos se vieron obligados a abandonar sus casas y buscar refugio para evitar los ataques.

Las autoridades confirman el despliegue de refuerzos ante la previsión de nuevos focos de violencia durante la jornada de hoy. (FOTO: EFE)

En declaraciones hoy a la BBC, la viceprimera ministra de Irlanda del Norte añadió que si bien algunos manifestantes pacíficos tienen preocupaciones legítimas, otros parecen decididos a provocar "violencia, vandalismo y desorden". "Esto es absolutamente inaceptable y, por supuesto, nos hemos unido para exigir que esto cese de inmediato", añadió.

Siguen los hechos de violencia

Sobre los instigadores de la violencia, la unionista Little-Pengelly resaltó que "lo único que están haciendo es destruir sus propias comunidades y la causa que dicen defender".

Como medida de precaución, anoche se suspendió el transporte público y algunas escuelas cerraron antes de lo habitual.

El sudanés Hadi Alodid, de 30 años, compareció ayer ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato por el ataque con cuchillo contra Stephen Ogilvie, que perdió un ojo.

Ogilvie, de 40 años, permanece hospitalizado en estado estable, según informó su familia, que instó ayer a la gente a dejar de compartir "información falsa en las redes sociales" sobre el ataque.

Se han detectado "listas negras" en internet dirigidas contra viviendas de inmigrantes en la provincia. (FOTO: EFE)

La familia añadió que se sentían "indignados" por los recientes disturbios y que la violencia no cuenta con su apoyo, al tiempo que recalcó que la protesta pacífica es siempre la única vía posible.

"Tenemos muchos inmigrantes que hacen una contribución sumamente valiosa a nuestro país, incluso en nuestro sistema de salud y en el sector de la hostelería, y dependemos de ellos para que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir a la gente ni para avivar la hostilidad; no hagan esto en nombre de nuestro ser querido, ya que no compartimos los mismos valores", puntualizó la familia en su mensaje.

Se esperan más disturbios esta noche

Las autoridades esperan, de hecho, nuevos episodios de violencia en la noche de hoy: el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI, en inglés) desplegará esta noche más agentes y cañones de agua, para reforzar la seguridad en la provincia tras dos noches de disturbios a raíz del apuñalamiento de un hombre por parte de un ciudadano sudanés.

En rueda de prensa hoy en Belfast, el subcomisario de la PSNI, Ryan Henderson, indicó que también habrá patrullas ante los hospitales norirlandeses para tranquilizar al personal sanitario, después de que el sindicato de comercio Unison informase que una enfermera con "un color de piel diferente" fue seguida por cuatro hombres enmascarados.

Al igual que en el resto del Reino Unido, la sanidad pública en Irlanda del Norte depende mucho de personal sanitario venido del extranjero.

La policía establecerá patrullas de vigilancia en hospitales para proteger al personal sanitario extranjero. (FOTO: EFE)

Henderson advirtió de que los implicados en estos disturbios afrontarán consecuencias muy graves e instó a quienes fomentaban la retórica violenta que dejen de hacerlo.

Advertencia contra el contenido en redes

Al ser preguntado sobre denuncias de "listas negras" en línea dirigidas a direcciones específicas donde viven inmigrantes, Henderson dijo que es necesario detener la desinformación en internet y admitió que se detectó una importante coordinación en torno a la violencia en las redes sociales, tanto dentro como fuera de Irlanda del Norte.

"Esa toxicidad es lo que está llevando a la gente a las calles y hay que acabar con ella", declaró.

"Quiero decirles directamente a las grandes empresas de redes sociales: si alojan en sus plataformas contenido que incita al desorden, tienen que parar", puntualizó.

Henderson señaló que quedó claro que quienes participaron en los recientes disturbios no eran manifestantes pacíficos, "sino que tenían la intención de provocar violencia".

"Los llevaremos ante la justicia y sé que el poder judicial de Irlanda del Norte está preparado para imponer largas condenas a quienes provoquen disturbios en nuestras calles", insistió.