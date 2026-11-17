El papa León XIV fue golpeado en un ojo por un rosario que le lanzaron devotamente durante su último recorrido en "papamóvil" por las calles de Perú.

El suceso ocurrió el lunes en el distrito limeño de Surco, camino al altar de la celebración eucarística de su última misa en el país vecino, que cerró su gira por Latinoamérica.

El líder católico fue sorprendido por el impacto, que le causó dolor, como quedó reflejado en las cámaras, que lo mostraron descolocado y llevándose la mano al rostro, mientras el vehículo seguía en marcha.

Pese al incidente, el recorrido concluyó con normalidad frente a una multitudid que se calculó en 1,5 millones de personas.

Más tarde, regresando a Roma a bordo del avión papal junto a 80 periodistas de todo el mundo, Robert Prevost comentó con humor lo sucedido: "Son cosas que uno se lleva en el corazón, y quizás también en el ojo".

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