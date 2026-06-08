Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

El papa usó la IA antes del viaje a España y le respondió como si aún fuera Francisco

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El organizador del viaje, Yago de la Cierva, señaló que el pontífice contó la anécdota en la comida que tuvo con los obispos en su tercera jornada en Madrid.

León XIV tras relatar el hecho, señaló que ellos tienen otro algoritmo que "nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra".

El papa usó la IA antes del viaje a España y le respondió como si aún fuera Francisco
 EFE (Referencial)

El pontífice afirmó que corrigió a la herramienta y esta le respondió: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

León XIV bromeó este lunes con que antes de salir del viaje hacia España contactó con la inteligencia artificial (IA) para preguntarle qué debía decir el papa a los obispos españoles, y el algoritmo le respondió como si Francisco aún fuera el sumo pontífice, y tuvo que corregirla.

Lo contó así Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa León XIV a España, en declaraciones a los medios tras la comida que mantuvieron los obispos españoles con el Santo Padre en la tercera jornada de su paso por Madrid.

De la Cierva relató que antes de darles la bendición, León XIV hizo una broma y contó que, antes de salir de viaje, había preguntado a la IA "qué debería decir el papa a los obispos españoles", y la conocida como inteligencia artificial le respondió: "El papa Francisco diría...".

Entonces, León XIV le dijo: "Creo que hay otro papa". Tras esta corrección, la IA le contestó: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".

Tras esta broma, señaló De la Cierva, el pontífice dijo a los obispos que ellos tienen otro algoritmo. "Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", concluyó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada