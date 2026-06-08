El papa usó la IA antes del viaje a España y le respondió como si aún fuera Francisco
El organizador del viaje, Yago de la Cierva, señaló que el pontífice contó la anécdota en la comida que tuvo con los obispos en su tercera jornada en Madrid.
León XIV tras relatar el hecho, señaló que ellos tienen otro algoritmo que "nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra".
El pontífice afirmó que corrigió a la herramienta y esta le respondió: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".