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El papa concluyó su viaje a Uruguay junto al presidente Yamandú Orsi

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El papa León XIV se despide del presidente de Uruguay Yamandú Orsi tras finalizar su viaje al país. El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo uruguayo la acogida durante su visita y se despidió del país pidiendo que Dios "los guíe por sendas de unidad y de paz".

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