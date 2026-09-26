León XIV congregó a 700 mil personas en el corazón de París

León XIV fue aclamado este sábado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia para celebrar una misa ante 700 mil fieles, en el acto más multitudinario de su visita a una laica Francia, que está viviendo una especie de fervor católico.

El papa se trasladó hasta el Arco del Triunfo en un vehículo oficial y allí subió al papamóvil para recorrer los 2,5 kilómetros de los Campos Elíseos, tomados por los fieles. La imagen del día fue el baño de masas triunfal, mientras besaba a los niños que le acercaban a su paso en un recorrido de 40 minutos, en una fuerte demostración para la Iglesia católica del país.

En los alrededores, los fieles podían confesarse en confesionarios improvisados con sacerdotes sentados en las orillas de las aceras para escucharlos.

Aunque cerca de 600 mil personas se habían inscrito para participar en la celebración, este mediodía la organización actualizó las cifras y dijo que serían, finalmente, 700 mil los presentes que se acercarían al eje de tres kilómetros habilitado para acogerles, desde la Plaza de la Concordia -pasando por la avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella, donde se ubica el Arco del Triunfo- hasta la Avenida de la Gran Armada, que conduce al Gran Arco de la Defensa.

Los fieles pudieron ver pasar al papa y después siguieron la misa en pantallas gigantes, mientras que sólo unos pocos miles de privilegiados pudieron colocarse cerca del altar en la Plaza de la Concordia.

En 2008, con Benedicto XVI, fueron cerca 260.000 fieles los que participaron en una misa en el mismo lugar.

"Sed de Dios"

En su homilía, el papa pidió a los fieles de Francia que construyan "una nación renovada a partir de sus raíces" cristianas.

"Tienen sed de Dios, de vida, de verdad, de unidad, de paz, de comunión, de felicidad. Aspiren a redescubrir un horizonte luminoso, a construir una nación renovada a partir de sus raíces, regadas por la fe", dijo el papa en la homilía desde el altar colocado en plena Plaza de la Concordia, en el corazón de París.

Pidió además que este viaje y su presencia en Francia "les confirme su fe y los anime a irradiar y transmitir sin cesar la vida, la paz y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo".

Habló también del vacío que sienten algunas personas y que, para llenarlo, buscan "nuevos placeres; poseer cosas nuevas", y se hace todo lo posible por "divertirnos para no sentir ese malestar interior".

Propuso, en cambio, la fe y a Dios, "porque para Él, ninguno de nosotros es un número en una identificación, ni un número de serie, sino una persona única e insustituible".

Entre los fieles, destacaban carteles y consignas a favor de la paz, o eslogan más modernos: "Keep Calm and Pray Jesus" (Calma y reza a Jesús).

La política francesa en la misa

Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron (quien ya había anunciado que no acudiría); el primer ministro Sébastien Lecornu, sentados en primera fila, y varios candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 asistieron a la misa.

Entre éstos, la favorita para sustituir a Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, así como su delfín Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (RN); además de los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, respectivamente.

Habían anunciado también su presencia los candidatos centristas al Elíseo, Gabriel Attal, de Renacimiento; y Édouard Philippe, de Horizontes, y el conservador Bruno Retailleau, de Los Republicanos; así como el expresidente francés Nicolas Sarkozy y los ex primeros ministros Michel Barnier y Dominique de Villepin.

A través de redes sociales, Emmanuel Macron señaló que "Francia está orgullosa de acoger al papa León XIV y de esta misa monumental en el corazón de París".

Tras la capital gala, el papa se traslada a Lourdes, el corazón católico del país, donde le espera una reunión con las víctimas de abusos.