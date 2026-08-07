La UC recuperó terreno en la Liga tras festejar ante Cobresal en el Claro Arena
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Universidad Católica festejó por primera vez en la segunda rueda tras imponerse 2-0 a Cobresal en el Claro Arena. El inicio de la fecha 18 permitió a los dirigidos por Daniel Garnero volver a ubicarse como escoltas de Colo Colo sumando 30 puntos, a 12 de distancia del "cacique".
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