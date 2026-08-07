El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella fue investido este viernes como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia atípica y "austera" en la que fueron protagonistas los símbolos más emblemáticos de su campaña, como el saludo militar, y la religión, con alabanzas y oraciones de líderes espirituales.

La cita contó con la participación de múltiples rostros internacionales, como el Presidente José Antonio Kast, su par de Argentina, Javier Milei, el rey Felipe VI de España y el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino.

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