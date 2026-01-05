Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.3°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Venezuela

Chile descarta anomalías migratorias en la frontera tras la caída de Maduro

Publicado:
| Periodista Radio: Juan Cristóbal Chateau
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La subsecretaria Gloria de la Fuente aseguró que "la situación es de bastante normalidad, tanto de flujo de salida como de entrada".

Cancillería solo ha recibido 22 consultas preventivas de connacionales residentes en Venezuela, sin que se reporten situaciones de emergencia.

Chile descarta anomalías migratorias en la frontera tras la caída de Maduro
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, encabezó este lunes una reunión de coordinación con sus pares de Seguridad Pública y Defensa en la que se evaluó el impacto migratorio y consular tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Ante la prensa, la autoridad aseguró que los flujos fronterizos operan con calma: "Tenemos una coordinación permanente para poder ver flujos fronterizos y cambios que puedan ocurrir en la región que puedan significar efectivamente un cambio y lo que hemos visto es que, en general, la situación es de bastante normalidad, tanto de flujo de salida como de entrada".

Asimismo, De la Fuente subrayó que los órganos del Estado están "preparados de todas maneras y en conversaciones con los gobiernos vecinos para poder hacernos cargo en caso de que se produjera una contingencia, que nos vemos por lo pronto".

Respecto a los connacionales en la zona del conflicto, informó solo se han registrado 22 consultas de chilenos en Venezuela a través de redes sociales "para dar cuenta de la preocupación que tenían", pero "nadie en una situación de emergencia", aclaró.

Oposición pide al Ejecutivo "ser más cauteloso" en su condena a la operación de EE.UU.

En el plano diplomático, el Gobierno de Gabriel Boric manifestó desde La Moneda una profunda preocupación, calificando la acción militar como una vulneración al derecho internacional y un "peligroso precedente" para la soberanía regional.

Aunque el Ejecutivo reconoce el carácter dictatorial del régimen de Maduro, ha centrado su condena en la intervención unilateral de la administración de Donald Trump. Esta postura fue reforzada por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien sugirió que la intervención responde a un interés de EE.UU. por el petróleo que podría extenderse al litio o el cobre; una visión contrapuesta a la del Presidente electo, José Antonio Kast, quien celebró abiertamente la caída del líder chavista.

La respuesta de La Moneda generó un inmediato choque con la oposición. Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper reprochó al Mandatario priorizar su "familia ideológica" con declaraciones que calificó de "precipitadas".

"Llama la atención que en las declaraciones del Presidente Boric no hay nada del tema migratorio, nada del resguardo de los residentes chilenos en Venezuela, nada relativo al combate del crimen organizado", fustigó el parlamentario.

Schalper instó al Jefe de Estado a "ocuparse de los intereses de Chile y ser más cauteloso en sus declaraciones", señalando que "no es lo mismo una intervención cualquiera que aquella que se ha cometido en el marco de un presidente ilegítimo que no respetó un veredicto electoral de su pueblo y que además llevaba muchos años violando los derechos humanos de sus compatriotas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada