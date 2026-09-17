Gobierno venezolano levanta las restricciones a sitios web de prensa en medio del diálogo

El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela levantó este jueves las restricciones a diversas webs de medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE, tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión.

"En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su sitio web.

"A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", señaló Conatel.

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez portales web habilitados, entre ellos el de EFE, bloqueado desde marzo de 2025.

También destacan la revista colombiana Semana, bloqueada desde 2024; los medios locales El Pitazo, AlbertoNews, Monitoreamos, Runrunes y Crónica Uno, con restricciones desde 2020; Caraota y El Estímulo desde 2021 y El Carabobeño desde 2023.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según VE Sin Filtro.

La ONG señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las 10:00 hora local del miércoles.

"De mantenerse esta medida, sería junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en Internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió la VE Sin Filtro.

"Tienen que volver todos"

La medida llega justo cuando el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor comenzará este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

De hecho, la delegación opositora que dialoga con el chavismo saludó el levantamiento de las restricciones a varios sitios web de medios de comunicación que permanecieron bloqueados por años en Venezuela e instó a que la medida aplique para todos.

"Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente. Sin prensa libre no hay democracia posible, ni encuentro verdadero entre venezolanos", dijo la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, en un mensaje en X.

Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo luego de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".

Conatel reafirmó en su comunicado "su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano".