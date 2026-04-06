El chavismo confía en que Maduro y su esposa estarán "más temprano que tarde" en Venezuela

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán "más temprano que tarde" de vuelta en su país, luego de que fueran capturados hace poco más de tres meses por tropas de Estados Unidos en un ataque en Caracas.

"Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos", expresó el también ministro de Interior en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tras menos de un minuto de aplausos de funcionarios, el dirigente chavista agregó: "Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria".

El PSUV anunció una movilización nacional por la paz de Venezuela para este jueves, el mismo día en que trabajadores y estudiantes convocaron en Caracas una protesta hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir mejoras salariales.

El partido oficialista anticipó sin dar detalles que el chavismo se está preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando hubo un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro y su esposa, detenidos desde el 3 de enero de este año en Estados Unidos, hicieron un llamado el pasado fin de semana en X a la unidad, el diálogo y la reconciliación en el país suramericano.

La pareja presidencial enfrentó en marzo su segunda audiencia y el juez federal a cargo descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

La segunda audiencia de ambos coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración de Donald Trump y retomar la presencia diplomática en la capital estadounidense.