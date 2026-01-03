Machado celebró captura de Maduro y pidió que González Urrutia "asuma de inmediato" el poder

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró este sábado la captura de Nicolás Maduro -líder del régimen chavista- por parte de Estados Unidos, asegurando que es "hora de la libertad" para el país caribeño e instando a la "inmediata" entrega del poder a Edmundo González Urrutia.

A través de un comunicado, Machado afirmó que, a partir de este momento, Maduro "enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

Según la dirigente, la intervención del gobierno de Estados Unidos se produjo "ante su negativa a aceptar una salida negociada", cumpliendo así "su promesa de hacer valer la ley".

El mensaje de Machado dibuja también una hoja de ruta para el futuro inmediato del país caribeño: "Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país", aseveró, detallando una agenda que incluye "poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

La reciente ganadora del Nobel de la Paz enfatizó que los esfuerzos de años han "valido la pena" y que "lo que tenía que pasar está pasando".

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", aseguró la líder opositora.

En esta línea, aseguró que están "preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", por lo que instó a seguir "vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos".

Machado convoca a los ciudadanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a mantenerse "vigilantes, activos y organizados" para asegurar la concreción de la "Transición Democrática". (FOTO: EFE)

Extendiendo el llamado, solicitó a los venezolanos en el interior del país que estén "listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales", y a aquellos en el exterior, a movilizarse, "activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

"En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto", expresó Machado, cerrando la declaración con un "¡Venezuela será libre! Vamos de la mano de Dios, hasta el final".