11:42 - | La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, afirmó que "hay mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario", pero reparó que "la soberanía de los Estados nunca es negociable, es su sello distintivo, su encanto, su continente. Es inviolable y sagrada".

11:33 - | En conversación con Fox News, Donald Trump adelantó que Maduro y su esposa están en un barco militar y que serán llevados pronto a Nueva York

11:33 - | Estenssoro: Trump dice que lucha contra el narcoterrorismo, pero hace dos semanas indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

11:31 - | Estenssoro: Trump actuó sin permiso del Congreso e invocó una ley para ello, es una triquiñuela. Tendría que hacer lo mismo para sacar a toda la estructura de mando chavista

11:29 - | "Por primera vez, EE.UU. viola el derecho internacional en Sudamérica y saca a un presidente", criticó, en Cooperativa, el director del Doctorado en Estudios Americanos de la U. de Santiago, Fernando Estenssoro.

11:27 - | La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirma que la UE "apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela", y que cualquier solución debe "respetar al derecho internacional y la carta de la ONU"



11:22 - | "Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó.

11:21 - | "Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", sostuvo Kast.

11:21 - | "Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", afirmó el republicano.

11:20 - | Por el contrario, el Mandatario electo, José Antonio Kast, expresó que "la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región".



Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado.



11:19 - | "La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", añadió.

11:19 - | "Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz"; sostuvo Lula.

11:18 - | El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".



11:14 - | En el mundo hay expectación por las palabras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dará a la nación luego de la intervención militar de Washington contra Caracas y la detención de Nicolás Maduro.

11:11 - | El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, expresó que el presidente Trump "ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos".



11:09 - | El mandatario de España, Pedro Sánchez, llamó "a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".



11:07 - | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país "rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina"



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



10:54 - | "Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa (...). El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", remató el partido.

10:53 - | "Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", acusó el PC.

10:51 - | En un comunicado, la tienda expresó que "se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabulidad de la región".

10:50 - | El Partido Comunista (PC) condenó la "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela.



10:45 - | Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó en Cooperativa que "usar la fuerza no siempre garantiza paz. Los escenarios están abiertos y eso puede generar más tensión"

10:37 - | Larson: Si hay un esquema político de gobernanza considerado ilegítimo por sectores más radicalizados en Venezuela, uno podría esperar una respuesta que derive en actos de violencia o incluso terroristas

10:35 - | Larson: La pregunta es difícil de responder ahora porque hay incertidumbre, pero sí hay escenarios plausibles, como que Maduro haya sido entregado y no capturado

10:35 - | Larson: Una hipótesis es que a Maduro puede ser que lo hayan entregado -dada la facilidad con que se dio su detención-; cuesta imaginar que esto no se haya dado con ayuda en el interior

10:32 - | Larson: Puede ocurrir que se entre en un proceso de desestabilización en Venezuela que empuje una diáspora hacia afuera

10:28 - | Larson: No hay que olvidar cómo reaccionarían a la situación los países que han sido amenazados abiertamente por EE.UU., como Cuba e incluso Colombia

10:24 - | Larson: Debiéramos tener, en las próximas 24 o 48 horas, evidencia empírica de lo que se acusa a Maduro sobre delitos de narcoterrorismo

10:22 - | Larson: Las primeras declaraciones de Kast definirán a Chile en su relación bilateral con Estados Unidos

10:21 - | El académico de la UDD Guido Larson dijo en Cooperativa que "será extremamente interesante e importante cómo tratará este tema el próximo presidente Kast"

10:06 - | Maduro será imputado por narcotráfico y porte de armas en Nueva York, confirmó la fiscal general

10:03 - | El Presidente Gabriel Boric condenó el ataque y llamó a que estos temas se definan "no a través de la violencia ni la injerencia extranjera"

10:02 - | La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro tras su detención

10:01 - | Ciudadanos venezolanos han salido a las calles en Estación Central y Santiago para celebrar tras conocer la noticia