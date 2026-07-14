Nuevo balance: muertos por doble terremoto en Venezuela llegan a 4.734

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en la red Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La actualización de los datos también señala que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903.

Caracas aseguró además que ha atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, aunque sin especificar cómo ni cuándo; mientras se espera el inicio de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.