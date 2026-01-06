"Pecado imperdonable": Trump traicionó a Machado porque no le cedió el Nobel de la Paz, según el Post

La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz le habría costado a la activista el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha codiciado abiertamente el galardón, para liderar una transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según afirma The Washington Post.

A pesar de que Machado agradeció a Trump y le dedicó el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

"Si lo hubiera rechazado y dicho: 'No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", agregó una de las personas, que ofreció su testimonio bajo anonimato.

Durante una rueda de prensa para ofrecer detalles de la espectacular operación de captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York este sábado, Trump afirmó que "sería muy difícil" para Machado presidir ahora la nación sudamericana al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

Según el Post, el comentario de Trump tomó por sorpresa a los aliados y colegas de Machado, de acuerdo con una persona cercana al equipo de la opositora, que salió en secreto de Venezuela tras meses en la clandestinidad.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró este domingo la postura de Washington de descartar a la líder opositora y en cambio ofrecer una oportunidad a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"María Corina Machado es fantástica (...), pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio, quien agregó que la número dos de Maduro es "alguien con quien se puede trabajar".

Sin embargo, Trump advirtió a Rodríguez poco después que, si no actúa como quiere, se podría enfrentar a un destino "peor que el de Maduro" y reiteró que están listos para una "segunda ola de ataques" mayor que la operación para capturar y sacar de Caracas al presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Trump dice que Rubio, Hegseth y Miller estarán a cargo de Venezuela

El presidente de EE.UU. dijo este lunes que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que Delcy Rodríguez está "cooperando".

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

"Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

En la entrevista, Trump se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista. "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró.