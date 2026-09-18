Chavismo y oposición abren mesa técnica sobre libertad de expresión

El chavismo y un sector de la oposición informaron este viernes sobre la instalación de una mesa técnica para revisar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, en el marco del segundo ciclo del diálogo que se extenderá hasta el próximo miércoles 23 de septiembre.

En un comunicado conjunto, las partes señalaron que la mesa técnica "iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo".

Asimismo, saludaron "con satisfacción" la decisión del Gobierno de levantar las restricciones a diversos portales digitales -entre ellos la agencia de noticias EFE-, medida que se produjo en la víspera, coincidiendo con el inicio de este segundo ciclo de diálogo y tras la recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que creó en enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos", añadieron las partes en su comunicado.

Diálogo venezolano inicia renovación del TSJ y negocia traslado de reservas de oro

Los representantes del Gobierno venezolano, liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y de un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, iniciaron el jueves el segundo ciclo de diálogo, un proceso impulsado por Estados Unidos que comenzó el pasado agosto.

Las reuniones se realizan en el hotel Gran Meliá Caracas, como ocurrió en el primer ciclo cuando se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, así como el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra para atender a las víctimas del terremoto de junio.

Se espera que en este segundo ciclo ambos temas continúen siendo abordados.

El ciclo de conversaciones, encabezado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la líder opositora Dinorah Figuera, continuará sus deliberaciones en el hotel Gran Meliá Caracas hasta el miércoles. (FOTO: EFE)

Justo este viernes, la delegación opositora informó del inicio formal del "procedimiento para la designación de todos los magistrados" del TSJ, lo que describió como "un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia".

Y según el Financial Times, ambas partes también estarían próximas a llegar a un acuerdo para que se transfieran las reservas de oro, valoradas en 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York.

La presidenta encargada de Venezuela informó este mismo viernes de una reunión con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció "su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas".

Caracas y Londres anunciaron el martes que acordaron elevar el nivel de sus vínculos diplomáticos.