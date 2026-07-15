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Tópicos: Mundo | Venezuela

Subió a 4.829 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El balance oficial de fallecidos aumentó tras confirmarse 95 nuevos decesos en la zona norte.

Más de 16.000 heridos y 17.000 personas sin hogar permanecen bajo asistencia de emergencia.

Subió a 4.829 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela
 EFE (referencial)

La Guaira se consolida como la región más castigada tras registrarse más de 1.200 réplicas.

 
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El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.

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El Ejecutivo inicia un censo biométrico para gestionar la construcción de 25.000 nuevas viviendas. (FOTO: EFE)

Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.

Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

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Se entregarán las primeras 200 casas esta semana como parte de la respuesta inmediata. (FOTO: EFE)

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".

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