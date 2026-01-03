11:33 -
| En conversación con Fox News, Donald Trump adelantó que Maduro y su esposa están en un barco militar y que serán llevados pronto a Nueva York
11:33 -
| Estenssoro: Trump dice que lucha contra el narcoterrorismo, pero hace dos semanas indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico
11:31 -
| Estenssoro: Trump actuó sin permiso del Congreso e invocó una ley para ello, es una triquiñuela. Tendría que hacer lo mismo para sacar a toda la estructura de mando chavista
11:29 -
| "Por primera vez, EE.UU. viola el derecho internacional en Sudamérica y saca a un presidente", criticó, en Cooperativa, el director del Doctorado en Estudios Americanos de la U. de Santiago, Fernando Estenssoro.
11:27 -
| La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirma que la UE "apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela", y que cualquier solución debe "respetar al derecho internacional y la carta de la ONU"
11:22 -
| "Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó.
11:21 -
| "Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", sostuvo Kast.
11:21 -
| "Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", afirmó el republicano.
11:20 -
| Por el contrario, el Mandatario electo, José Antonio Kast, expresó que "la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región".
11:19 -
| "La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", añadió.
11:19 -
| "Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz"; sostuvo Lula.
11:18 -
| El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".
11:14 -
| En el mundo hay expectación por las palabras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dará a la nación luego de la intervención militar de Washington contra Caracas y la detención de Nicolás Maduro.
11:11 -
| El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, expresó que el presidente Trump "ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos".
11:09 -
| El mandatario de España, Pedro Sánchez, llamó "a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".
11:07 -
| El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país "rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina"
10:54 -
| "Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa (...). El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", remató el partido.
10:53 -
| "Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", acusó el PC.
10:51 -
| En un comunicado, la tienda expresó que "se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabulidad de la región".
10:50 -
| El Partido Comunista (PC) condenó la "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela.
10:45 -
| Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó en Cooperativa que "usar la fuerza no siempre garantiza paz. Los escenarios están abiertos y eso puede generar más tensión"
10:37 -
| Larson: Si hay un esquema político de gobernanza considerado ilegítimo por sectores más radicalizados en Venezuela, uno podría esperar una respuesta que derive en actos de violencia o incluso terroristas
10:35 -
| Larson: La pregunta es difícil de responder ahora porque hay incertidumbre, pero sí hay escenarios plausibles, como que Maduro haya sido entregado y no capturado
10:35 -
| Larson: Una hipótesis es que a Maduro puede ser que lo hayan entregado -dada la facilidad con que se dio su detención-; cuesta imaginar que esto no se haya dado con ayuda en el interior
10:32 -
| Larson: Puede ocurrir que se entre en un proceso de desestabilización en Venezuela que empuje una diáspora hacia afuera
10:28 -
| Larson: No hay que olvidar cómo reaccionarían a la situación los países que han sido amenazados abiertamente por EE.UU., como Cuba e incluso Colombia
10:24 -
| Larson: Debiéramos tener, en las próximas 24 o 48 horas, evidencia empírica de lo que se acusa a Maduro sobre delitos de narcoterrorismo
10:22 -
| Larson: Las primeras declaraciones de Kast definirán a Chile en su relación bilateral con Estados Unidos
10:21 -
| El académico de la UDD Guido Larson dijo en Cooperativa que "será extremamente interesante e importante cómo tratará este tema el próximo presidente Kast"
10:06 -
| Maduro será imputado por narcotráfico y porte de armas en Nueva York, confirmó la fiscal general
10:04 -
| La exrepresentante de Guaidó en Chile conversó con Cooperativa:
10:03 -
| El Presidente Gabriel Boric condenó el ataque y llamó a que estos temas se definan "no a través de la violencia ni la injerencia extranjera"
10:02 -
| La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro tras su detención
10:01 -
| Ciudadanos venezolanos han salido a las calles en Estación Central y Santiago para celebrar tras conocer la noticia
09:59 -
| El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en la madrugada de este sábado por Estados Unidos en medio de un ataque a Caracas.