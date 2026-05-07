"Recuerdo colorado": líder de Megadeth dejó su huella en el Movistar Arena
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Tras dos shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira de despedida, el cantante y guitarrista Dave Mustaine y su banda Megadeth dejaron su huella en el recinto del Parque O'Higgins.
Esto porque tanto el otrora Metallica y los tres músicos que lo acompañan estamparon sus manos para el Paseo de las Estrellas que se emplaza en la explanada del principal escenario techado del país.
"Megadeth es sinónimo de fuerza, historia y trascendencia en el thrash metal", celebró el Movistar Arena.
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