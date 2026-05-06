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Guerra en Irán: activista fue bajado de puente en Washington tras días de protesta

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El activista estadounidense Guido Reichstadter, reconocido por campañas contra las empresas de inteligencia artificial, fue forzado -en medio de una fuerte lluvia- por la policía de Washington D.C. a terminar la protesta contra la guerra en Irán que había iniciado hace seis días, sobre el puente Frederick Douglass, en la capital de EE.UU.

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