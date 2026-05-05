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La formación de la UC para recibir a Cruzeiro en la Copa Libertadores

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Universidad Católica enfrenta un partido de alta exigencia este miércoles 6 de mayo cuando le toque recibir a Cruzeiro en el Claro Arena por la cuarta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. Pensando en sostener el liderato, Daniel Garnero trabajó esta alineación.

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