La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) dio inicio este viernes a su Colecta Nacional 2026, un evento crucial para el financiamiento de sus centros de rehabilitación. Aunque el mal tiempo ha marcado la primera jornada en varias regiones, el entusiasmo de los voluntarios y la posibilidad de donar de forma digital mantienen altas las expectativas de la organización.

Bajo el lema de ser "de piel", la corporación busca generar una conexión profunda con la ciudadanía. Al respecto, el presidente ejecutivo de Coaniquem, Jorge Rojas, afirmó que "quisimos ir a este tema más de piel, de emociones. Hicimos una pieza comercial en el que se muestra de manera muy simple la reacción de padres y madres de familia cuando ven un video antiguo muy lindo de un grupo de pacientes nuestros que tuvo una situación muy grave. Estas historias emocionan y son por las que trabajamos; necesitamos que todo Chile se sume, nos eche una mano y se ponga una mano en el corazón y otra en el bolsillo".

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