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"Una aventura sin retorno": Marcel redobla críticas a megarreforma de Kast

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El exministro Mario Marcel expuso esta jornada en la Comisión de Hacienda junto a otros colegas economistas, en el marco de la tramitación del plan de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno de Kast.

A los expertos -entre ellos Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel y el exdirector de Matías Acevedo- se les consultó si advertían algún riesgo del proyecto, a lo que el otrora ministro y expresidente del Banco Central respondió que "es una aventura sin retorno".

"(La iniciativa) apuesta a la respuesta de las empresas y de los empresarios a una rebaja de impuestos con un costo importante fiscal, y al mismo tiempo tiene invariabilidad, sin posibilidad de cambiar a futuro ni corregir errores que se hayan cometido", sostuvo Marcel.

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