Ministra de Energía descartó desabastecimiento ante la crisis de combustible

La ministra de Energía, Ximena Rincón, descartó este miércoles un eventual desabastecimiento de combustible a nivel nacional tras algunos casos aislados registrados en la Región Metropolitana y afirmó que "no debería haber problema" de suministro, en medio de la segunda subida más alta de gasolina en la historia del país anunciada el pasado lunes por el Gobierno.

Rincón acudió al foro SE+ Cono Sur, centrado en movilidad sostenible, y durante la inauguración centró su discurso en la crisis que remece al país tras la subida de precios de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

Pese a las grandes filas de vehículos en gasolineras de todo el país, fenómeno que se registró pocas horas después de que Hacienda confirmara el alza, la secretaria de Estado aseguró que "no es un problema a largo plazo".

"La gente salió a cargar combustible y se provocó un colapso y falta de combustible, pero se va a reponer. Hemos hablado con las empresas y no debería ser un problema. Nosotros importamos todo el petróleo y no debiera haber problema", subrayó.

Alza histórica de precios

Con la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán como telón de fondo, el Gobierno anunció el pasado lunes un alza histórica en los combustibles, medida que va de la mano con un límite en las ayudas para los transportistas y priorizando subsidios a taxista y al transporte público.

Tras la decisión, que impactará directamente en el bolsillo de los ciudadanos, el precio de la gasolina se elevará en torno al 32 por ciento y el del diésel en un 62 por ciento a partir de este jueves.

"El precio es algo que está pasando en todo el mundo. Si antes en Europa se pagaba un euro, ahora se pagan dos. Esa es la realidad. Tenemos que ver cómo hacemos la contención y las medidas necesarias", señaló Rincón.

En esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido en 2022 con la crisis de combustibles global derivada de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo descartó utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (MEPCO), evitando endeudar al Estado y alegando una mala situación fiscal heredada de la administración anterior.

Dependiencia fósil

La ministra recalcó que si el país sigue "ocupando el diésel como elemento de energía para el transporte, va a estar sujeto a las decisiones de terceros y al vaivén del mundo".

Rincón cerró su intervención en el encuentro del SE+ explicando que Chile no puede "seguir dependiendo del combustible fósil" y que las energías renovables deben ser fundamentales para el futuro del país.