Municipios y ferias libres lanzan "canasta económica" para afrontar el costo de la vida

En un esfuerzo por mitigar el impacto del alza del costo de los alimentos y de la vida en general, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres anunciaron una alianza estratégica.

Esta iniciativa busca ofrecer una canasta básica de productos frescos a las familias chilenas por un valor referencial de 30 mil pesos.

Según se detalló, esta especie de "canasta básica protegida" constará de entre 15 y 20 productos de temporada, incluyendo frutas, verduras y legumbres, con precios actualizados.

La medida surge en un escenario económico complejo, marcado por la inflación y el aumento sostenido del precio de los combustibles, factores que han repercutido directamente en el costo de los alimentos.

"Todos sabemos que la inflación, la guerra, el alza de los combustibles, ha traído como consecuencia un alza en los precios en términos generales, pero el tema de los alimentos es algo esencial y hemos querido trabajar para poder buscar soluciones", explicó Juan Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Amuch.

Palacios afirmó que con planes de encuentro con el Ministerio de Agricultura, se busca mejorar la promoción y operación de estos puntos de venta locales. (FOTO: ATON)

Precios más baratos en las ferias

Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), los productos frescos en ferias libres se pueden encontrar en promedio un 20% más barato que en supermercados, una diferencia que puede llegar a ser aún mayor en regiones.

"Somos siempre los sectores más baratos del país de Arica a Punta Arenas. Vengan a las ferias libres, pueden cotizar los precios y van a encontrar, (por ejemplo), una cazuela por 5.000-6.000 pesos, puede ser hasta para dos días. Van a encontrar pescado mucho más barato y la calidad de los productos que son del día", afirmó Froilán Flores, vicepresidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres.

Resaltó además que "la feria libre, en esta grave crisis que estamos viviendo el país y la humanidad, es el mejor sector para poder abastecer a todas las familias chilenas".

Desde el extremo norte hasta el sur del país, estos mercados minoristas garantizan opciones económicas y de calidad para cada hogar. (FOTO: ATON)

La importancia de la alianza y posible encuentro con el Ministerio

Otro pilar de esta alianza es la visibilización de las ferias libres. Según el alcalde Palacios, "muchas veces las personas no saben dónde se encuentran" estos lugares, y por ello la Amuch realizará un esfuerzo para destacarlas.

Además, valoró que "desde las ferias han estado trabajando también en nuevos productos, modernizándose para poder entregarle buenos precios y buenos productos a nuestros vecinos".

Para fortalecer aún más esta iniciativa y asegurar mejores condiciones para las ferias libres, Palacios adelantó que desde la Amuch se está trabajando en generar una mayor productividad y que "se van a estar reuniendo eventualmente con el Ministerio de Agricultura".