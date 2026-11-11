Sernac busca restitución de entradas por fallido evento Duelo de Leyendas

Del 18 de mayo pasado data la última publicación de la cuenta @ dueloleyendas, cuando anunció -sin permitir comentarios- que buscaban una "nueva fecha" para el evento con exfutbolistas "Duelo de Leyendas América 2026", que se realizaría los días 27, 28 y 29 de mayo, en el Claro Arena.

La promoción se hizo asegurando la participación de figuras como Ronaldinho, Diego Lugano o Juan Pablo Sorín, aunque poco tiempo después de los primeros anuncios el astro brasileño borró de sus redes las referencias al evento.

Ahora, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo, para que "las empresas organizadoras restituyan el dinero a los afectados", apuntando a Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Inter Sportainnment y Puntoticket.

"Hasta la fecha, el Sernac ha recibido más de 600 reclamos de parte de personas afectadas", detalló un comunicado, que agrega que el servicio "adoptó esta decisión luego de diversas gestiones previas, debido a la demora y a la falta de información respecto de la devolución a los consumidores que compraron entradas, cuyos valores fluctuaban entre los $28 mil y hasta los $402 mil", detalló el Sernac.

El citado procedimiento es una gestión extrajudicial reglada por la ley del Consumidor, para lograr soluciones expeditas antes de llegar a tribunales.

Puntoticket, en su sitio web, asegura que ha realizado "reiteradas y permanentes gestiones durante los últimos meses", pero "no hemos recibido información oficial y definitiva por parte de la organizadora del evento 'Duelo de Leyendas América 2026', Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment, respecto de su reprogramación o cancelación".