Sernac emite alerta de seguridad para vehículos BMW y MINI: Revisa los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos alertas de seguridad para vehículos BMW y MINI comercializados en Chile debido a fallas que podrían provocar un sobrecalentamiento del motor de arranque o afectar el funcionamiento del sistema de frenos.

La medida involucra a 28 vehículos BMW de las Series 3 (F30), Series 5 (G11) y Series 7 (G30), fabricados entre 2017 y 2019. Según informó el organismo, el problema se debe a una posible filtración de agua en el motor de arranque, situación que podría causar daños mecánicos, un cortocircuito o mantener la pieza funcionando de forma permanente, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e incluso de incendio.

Para solucionar esta falla, la empresa realizará una revisión y reemplazará sin costo el motor de arranque. El procedimiento tardará aproximadamente un día.

La segunda alerta corresponde a dos unidades del MINI Countryman comercializadas durante 2024. En este caso, el inconveniente está relacionado con un error en el software del sistema de frenos, el que podría afectar el funcionamiento de asistentes como el ABS y el Control Dinámico de Estabilidad (DSC), obligando al conductor a ejercer más fuerza sobre el pedal y aumentando la distancia necesaria para detener el vehículo.

La distribuidora informó que los automóviles serán revisados sin costo y que, si corresponde, se reprogramará la unidad de control para corregir el problema.

Aunque hasta ahora no se han reportado accidentes ni personas lesionadas en Chile por estas fallas, la empresa llamó a los propietarios a revisar si su vehículo está incluido en la campaña mediante el número de chasis (VIN) disponible en los sitios oficiales de BMW y MINI.

Además, los clientes pueden coordinar la revisión preventiva gratuita a través del call center 600 600 1323 o del correo electrónico agendamientoBMW@inchcape.cl