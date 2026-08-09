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Gabriel Castellón y el panorama de Toselli en la U: A pesar de no estar jugando, es un pilar

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Gabriel Castellón, portero de Universidad de Chile, conversó con los medios tras el ajustado triunfo sobre Palestino, destacando el nivel mostrado en la primera mitad y precisando la situación de Cristopher Toselli: "Las decisiones pasan por algo personal, no puedo opinar. A pesar de que no está jugando, siempre es una persona y un jugador que nos está apoyando, que es un pilar en el plantel".

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