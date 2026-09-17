Corte volvió a decir que no: criminal Iturriaga Neumann seguirá en Punta Peuco

En forma unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por el condenado por delitos de lesa humanidad Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, oficial (r) del Ejército y quien fuera miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien buscaba cumplir su larga pena en su domicilio, por lo que deberá seguir preso en Punta Peuco.

Condenado a más de 500 años de presidio, el criminal aparece como ejecutor clave en casos como Operación Cóndor, Operación Colombo, Venda Sexy, y episodios de terrorismo internacional: los atentados contra Carlos Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires; y contra Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Washington DC.

El otrora soldado, quien estuvo prófugo de la justicia, ya suma 19 años encarcelado; pero "diversas patologías de salud" -según su defensa- hacen que el penal de Punta Peuco no cumpla con las condiciones necesarias para su reclusión.

La decisión del tribunal de alzada va en línea con fallos similares de 2021, 2024 y 2025, que también estimaron que el citado penal tiene la capacidad de prestar los cuidados de salud necesarios a los antisociales que alberga.

Francisco Bustos, abogado del querellante estudio Caucoto Abogados, valoró la decisión y subrayó que "es importante considerar que el derecho internacional pone énfasis no solo en las obligaciones de investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad, sino también en la imposición de sanciones proporcionales, así como en el cumplimiento efectivo de las penas".