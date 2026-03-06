Senador Walker: Proyecto de conmutación de penas va contra tratados internacionales

El senador Matías Walker (Demócratas) reafirmó este viernes su rechazo al controvertido proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que fue aprobado en su idea de legislar por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario manifestó que la propuesta presenta "vicios de origen" y va en contra de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

"Este es un muy mal proyecto y lo advertí en la Comisión de Derechos Humanos. Incluso presenté indicaciones para hacer armónico este proyecto con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ratificado por Chile). Ese tratado prescribe que, en el caso de crímenes de lesa humanidad, tiene que cumplirse dos tercios de la condena para acceder a cualquier beneficio", señaló el legislador.

Walker advirtió que la iniciativa "no solamente permite el cumplimiento alternativo de penas en libertad a personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, sino que también puede beneficiar a personas que han sido condenadas por delitos graves como homicidio, violación o abuso de menores: el 'psicópata de Alto Hospicio' (podría quedar libre)".

"Ese es el problema del proyecto, que tiene un problema de origen, por eso yo voté en contra de la idea de legislar. Nosotros no podemos dictar una legislación que vaya en contra de un tratado internacional de derechos humanos", fustigó.

Walker enfatizó que, para que la iniciativa vea la luz, primero "tiene que haber colaboración eficaz, en este caso, por ejemplo, con información respecto de los restos de los detenidos desaparecidos".