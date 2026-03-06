Senador Walker: Proyecto de conmutación de penas va contra tratados internacionales
El parlamentario advirtió que la iniciativa vulnera el Estatuto de Roma al no exigir el cumplimiento de dos tercios de la condena para autores de crímenes de lesa humanidad.
En conversación con Cooperativa, alertó que la normativa podría beneficiar a delincuentes comunes de alta peligrosidad, como el "psicópata de Alto Hospicio".
"Ese es el problema del proyecto, tiene un problema de origen: no podemos dictar una legislación que vaya en contra de un tratado internacional de derechos humanos", manifestó el legislador.