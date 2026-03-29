"Una bofetada a las víctimas": Exministro Gajardo rechaza revertir expropiación de Colonia Dignidad

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, rechazó este domingo la decisión del Gobierno de revertir la expropiación de la Colonia Dignidad y la calificó como "una bofetada directa a la memoria de las víctimas".

La medida fue anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien informó que también anulará otros proyectos, como la expropiación del Club Hípico, para financiar la reconstrucción en la Región del Biobío por los incendios forestales del verano.

A través de su cuenta de X, el Gajardo recordó que en la exColonia Dignidad "se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas".

El otrora titular de Justicia indicó que diferentes administraciones han realizado avances en la revalorización del sitio: "Para resignificar ese lugar y transformarlo en un sitio de memoria y reflexión, distintos gobiernos han avanzado, primero declarándolo monumento nacional durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y programando su expropiación durante el Gobierno del Presidente Boric", enfatizó.

"Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta", fustigó el abogado.

"Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad", concluyó la publicación de la exautoridad.