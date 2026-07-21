Decretan demolición del puente Melón en Penco, dañado por el temporal

Debido al alto riesgo de colapso y a los daños de consideración provocados por las recientes lluvias, las autoridades comunales de Penco (Región del Biobío) confirmaron que el puente Melón —vía principal de acceso y salida al sector de Cerro Verde Bajo— será demolido.

La medida busca evitar un accidente mayor y dar paso a la pronta instalación de una estructura mecano de emergencia a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Tiene un daño importante y de consideración el puente Melón, que es la única vía de acceso que tiene todo el sector de Cerro Verde", confirmó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.

"Oficiamos el día viernes a la Seremi y en este momento se está decretando que la locomoción colectiva va a cambiar su recorrido, se le va a avisar oportunamente a cada vecino de Cerro Verde y ya se está coordinando con el delegado, el Ministerio de Vivienda y el MOP la demolición del puente Melón y en calidad de urgencia una instalación de un puente mecano en el sector", explicó el jefe comunal.

"Se me dice que es urgencia y espero que ya la próxima semana empiece la demolición y la instalación (del puente mecano), porque hay un riesgo mayor de que el puente pueda colapsar y pueda caer", enfatizó.

A raíz de la contingencia vial, al menos dos líneas de transporte público que conectan con Cerro Verde Bajo deberán modificar sus trazados mientras se ejecutan los trabajos de despeje e instalación del viaducto provisorio.

Clases híbridas en Punta de Parra

En tanto, los estragos del sistema frontal también afectaron a la infraestructura educacional de la comuna.

La escuela de Punta de Parra sufrió la pérdida total de su techumbre a causa de los fuertes vientos, lo que obligó a reestructurar la jornada escolar para dar continuidad a los aprendizajes de los estudiantes y asegurar los beneficios estatales.

La seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, detalló que los estudiantes de dicho recinto "recibirán su alimentación en la sala cuna Caminito de Estrellas", donde además "se les entregará un portafolio con material pedagógico para que puedan desarrollar sus actividades desde el hogar".

"Esto nos permite dar continuidad a sus aprendizajes mientras también se avanzan las labores de recuperación de la escuela", añadió, precisando que "esta modalidad híbrida se va a implementar durante toda la semana hasta el viernes 24 de julio, donde se evaluarán los avances de los trabajos en la escuela para poder definir los pasos a seguir".

En paralelo, equipos del Ministerio de Desarrollo Social y personal municipal continúan desplegados en terreno aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a las familias damnificadas, con el fin de agilizar la entrega del Bono de Recuperación en los sectores más golpeados por el temporal.