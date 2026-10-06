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Cómo funcionará el enrolamiento de ciclistas en el Cerro San Cristóbal

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Juan Escobar, jefe de Operaciones y Seguridad del Parque Metropolitano, conversó con Cooperativa sobre las nuevas medidas de seguridad que se aplicarán en el pulmón verde más grande de Santiago, y que se enfocan en tres ejes: la prevención de accidentes viales, el resguardo del entorno y la mitigación de incendios forestales.

Una de las medidas que más llamó la atención es el enrolamiento de ciclistas que concurren al Cerro San Cristóbal por medio de la Clave Única, que comenzará a aplicarse desde diciembre: “Es un proceso que se hace de manera virtual. Ello te arroja un código, un número que se va a usar en su bicicleta, en la indumentaria que va a portar el ciclista, y nosotros lo vamos a registrar en el parque y va a poder acceder a las diferentes rutas que están demarcadas y señalizadas”.

Escobar detalló que la medida se tomó tras establecer puntos en el que ciclistas circulan a exceso de velocidad, y otros sin elementos de seguridad como cascos.

"El código no es transferible a otra persona" y, entre otras ventajas, "permitirá apoyar" a víctimas de accidentes viales e identificar a los ciclistas que los provocan y que hoy simplemente huyen, señaló el jefe de seguridad.

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