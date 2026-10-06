Un 70% de las personas en Chile cree que está a solo un imprevisto -como enfermarse o perder el empleo- de caer en la pobreza, según reveló una nueva encuesta presentada por la iniciativa "Futuro Común".

En entrevista con El Diario de Cooperativa este martes, el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), Hans Rosenkranz, advirtió que la sensación de fragilidad económica exige superar la polarización política y sellar un pacto transversal centrado prioritariamente en la niñez y las personas mayores.

Según dio cuenta, en el sondeo "el 70% de la gente cree que está a un problema de caer en la pobreza (...) si me enfermo o si pierdo la 'pega'; y esa fragilidad, finalmente, con la que las personas enfrentan su día a día, habla mucho de un acuerdo (social) tensionado: si la gente siente esa pobreza, si la gente la ve cerca de un grado, es porque efectivamente está a la vuelta de la esquina".

Frente a esto, el director ejecutivo de la COS advirtió que hay incertidumbres, como las condiciones de vida en la tercera edad, que no afectan con exclusividad a los estratos socioeconómicos más vulnerables, sino que cruzan transversalmente a toda la sociedad.

"Nos unen esos temas, por ahí podemos partir", puntualizó Rosenkranz, que también hizo un llamado a superar el pesimismo reinante y mirar con perspectiva las oportunidades estructurales que posee el país en áreas como la transición energética y el capital social.

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