El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó en El Primer Café la manera en que el Gobierno de José Antonio Kast está abordando el debate presupuestario, en una lógica de recortes que ha tenido como uno de sus puntos más polémicos el fin del programa "Yo elijo mi PC", que entrega computadores gratuitamente a niños de séptimo básico.

"¿Vamos a desconocer que estamos abordando una crisis económica muy seria y que tiene efectos directos en la ocupación o desocupación, y en los salarios de las personas, y que eso, a su vez, trae una convivencia muy afectada?", se preguntó Carmona en Cooperativa.

El timonel advirtió que, en este contexto, "la guinda de la torta" es tomar la decisión de "afectar a los más desvalidos, a los niños de séptimo año", demostrando "una desconsideración de sensibilidad básica".

"Espero que no sea (ésta una estrategia de) el tejo pasado, cual sindicato (que) está negociando, para luego demostrar que puede llegar a otro punto, porque sería jugar (con las expectativas de las personas)", señaló el exparlamentario.

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