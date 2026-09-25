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Tópicos: País | Desastres naturales | Erupciones volcánicas

Reactivación del Nevados de Chillán: amplían a dos kilómetros el perímetro de exclusión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gobierno instó a residentes y turistas a respetar las limitaciones.

En paralelo, se mantiene la alerta técnica amarilla.

Reactivación del Nevados de Chillán: amplían a dos kilómetros el perímetro de exclusión
 Sernageomin

La Delegación de Ñuble reforzó el área restringida tras registrarse, el pasado 18 de septiembre, pulsos de ceniza y piroclastos.

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Ante el incremento en la actividad volcánica y los pulsos eruptivos registrados en las últimas jornadas, la Delegación Presidencial Regional de Ñuble amplió de uno a dos kilómetros el perímetro de seguridad alrededor del volcán Nevados de Chillán.

La medida busca resguardar a la población tras la reactivación registrada el pasado viernes 18 de septiembre, cuando una explosión en el cráter Nicanor generó una densa columna de cenizas y material piroclástico de aproximadamente 380 metros de altura.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, confirmó que se mantienen coordinadas las acciones con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

"La alerta técnica amarilla se mantiene, al igual que la alerta temprana preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco. A partir de los antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin y Senapred, esta Delegación Presidencial amplió de uno a dos kilómetros el perímetro de seguridad en torno al centro de emisión. El llamado es a vecinos y a visitantes a respetar esta medida y  mantenerse informados siempre en los canales oficiales", señaló la autoridad.

Con 3.212 metros de altitud, el Nevados de Chillán es uno de los macizos más activos del país y se ubica en un sector de alta concurrencia turística, impulsada por sus centros de deportes invernales.

Según registros de Sernageomin, el complejo se formó hace unos 650.000 años y ha protagonizado diversos ciclos eruptivos históricos, entre los que destaca la creación de los volcanes Santa Gertrudis (1861-1865), Nuevo (1906-1948) y Arrau (1973-1986).

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