El reciente temporal que azotó a la zona centro-norte del país dejó severos estragos viales y miles de personas incomunicadas.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, Eduardo Leiva, profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, enfatizó que la cantidad de agua caída expuso la fragilidad de las obras públicas, obligando a replantear de manera urgente el diseño urbano frente a la crisis climática.

"El problema que ha ocurrido en este sistema en particular es que ha tenido una magnitud que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que tiene nuestra infraestructura, (...) la cantidad total de lluvia ha sido demasiada y eso ha generado un fenómeno súper complejo y destructivo”, analizó el experto, que apuntó a que el origen de los daños masivos en puentes y caminos responde a un problema de diseño estructural acumulado por décadas.

Para evitar que estas emergencias se repitan, Leiva sostuvo que la medida central es dejar de proyectar ciudades únicamente con datos del pasado e integrar las nuevas variables del calentamiento global.

"Lo que debería ser una prioridad pensando en el futuro es incorporar el riesgo hidrológico como un criterio central de planificación territorial", finalizó el académico.

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