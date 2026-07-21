La subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, aseguró este martes en Cooperativa que la continuidad de las atenciones y cirugías de urgencias están garantizadas y no se deben ver afectadas por el temporal que azota a las regiones de Atacama y Coquimbo.

En conversación con Una Nueva Mañana, la autoridad explicó que se han adoptado medidas excepcionales, como la instalación de un hospital modular en Ovalle, para mitigar filtraciones en pabellones, y enfatizó que el mandato del Ministerio de Salud es resguardar la vida de pacientes críticos y aseguran que reciban sus tratamientos sin interrupciones.

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