Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.7°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

El día después del colapso de quebradas en el sector oriente

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Vecinos de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea están enfocados este martes en los trabajos de remoción de barro y escombros, tras el colapso de quebradas producto de las intensas lluvias que golpearon al sector oriente de la capital.

Los sectores más afectados por los aluviones en Las Condes son Campanario-Estoril, Avenida Colón hasta la Rotonda Atenas, y las viviendas sociales de Las Condesas 4 y 5: en estas últimas, el agua se desbordó de un canal, y entró en los departamentos de los primeros pisos.

En tanto, entre la infraestructura más afectada por los deslizamientos de tierra en Lo Barnechea, está el Colegio San Juan de Kronstadt, enfocado en niños con necesidades educativos especiales, pues el barro inundó prácticamente todo el recinto.

Conozca los relatos de los vecinos en los informes de los periodistas Felipe Cofré y Cristián Aburto.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados