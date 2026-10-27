Vecinos de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea están enfocados este martes en los trabajos de remoción de barro y escombros, tras el colapso de quebradas producto de las intensas lluvias que golpearon al sector oriente de la capital.

Los sectores más afectados por los aluviones en Las Condes son Campanario-Estoril, Avenida Colón hasta la Rotonda Atenas, y las viviendas sociales de Las Condesas 4 y 5: en estas últimas, el agua se desbordó de un canal, y entró en los departamentos de los primeros pisos.

En tanto, entre la infraestructura más afectada por los deslizamientos de tierra en Lo Barnechea, está el Colegio San Juan de Kronstadt, enfocado en niños con necesidades educativos especiales, pues el barro inundó prácticamente todo el recinto.

Conozca los relatos de los vecinos en los informes de los periodistas Felipe Cofré y Cristián Aburto.

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